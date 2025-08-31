Calendario Milan, adesso ha inizio la sosta nazionali: al ritorno Allegri e i suoi ragazzi dovranno affrontare… Le ultimissime notizie

Il Milan ha archiviato con successo la trasferta a Lecce, conquistando una vittoria importante che dà morale e permette di affrontare la pausa per le Nazionali con maggiore serenità. Il calendario della Serie A, dopo la sosta, vedrà i rossoneri tornare in campo tra due settimane, con un programma che si preannuncia ricco di sfide interessanti.

Il programma della 3ª giornata di Serie A

La terza giornata del campionato si aprirà sabato 13 settembre, con tre partite di alto livello: Cagliari-Parma (ore 15), il big match Juventus-Inter (ore 18) e Fiorentina-Napoli (ore 20.45).

La domenica sarà la giornata più ricca, con ben cinque incontri. Si inizierà con Roma-Torino (ore 12.30), per poi passare a Atalanta-Lecce (ore 15) e Pisa-Udinese (ore 15). Nel tardo pomeriggio, Sassuolo-Lazio (ore 18) farà da preludio al ritorno in campo del Milan.

Milan-Bologna: l’obiettivo è la conferma

Sarà proprio il Milan a chiudere la domenica sera. Il 14 settembre alle 20.45, i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro. La vittoria contro il Lecce ha ricaricato la squadra di Massimiliano Allegri, che ora cercherà di replicare la prestazione convincente e ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Bologna sarà un avversario da non sottovalutare, ma il Milan, con una rosa che si avvia a essere al completo dopo il mercato e con il lavoro della sosta, punterà a consolidare la sua posizione in classifica.

La giornata si completerà lunedì 15 settembre con Hellas Verona-Cremonese(ore 18.30) e Como-Genoa (ore 20.45). Per il Milan, l’obiettivo è ripartire con il piede giusto dopo la sosta e dare un segnale forte al campionato.