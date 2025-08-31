Connect with us

Calendario Milan, adesso ha inizio la sosta nazionali: al ritorno Allegri e i suoi ragazzi dovranno affrontare…

Gimenez Milan, apertura all'addio da parte del messicano! Adesso si tratta con la Roma per lo scambio con Dovbyk

Calciomercato Milan, retroscena Mitrovic: ecco cosa è successo con l'attaccante serbo

Lecce Milan, la sosta arriva al momento giusto! Allegri riparte dai primi tre punti

Jimenez Milan, c’è il retroscena sulla cessione dello spagnolo! Allegri ha dato il via libera per questo motivo

Il Milan ha archiviato con successo la trasferta a Lecce, conquistando una vittoria importante che dà morale e permette di affrontare la pausa per le Nazionali con maggiore serenità. Il calendario della Serie A, dopo la sosta, vedrà i rossoneri tornare in campo tra due settimane, con un programma che si preannuncia ricco di sfide interessanti.

Il programma della 3ª giornata di Serie A

La terza giornata del campionato si aprirà sabato 13 settembre, con tre partite di alto livello: Cagliari-Parma (ore 15), il big match Juventus-Inter (ore 18) e Fiorentina-Napoli (ore 20.45).

La domenica sarà la giornata più ricca, con ben cinque incontri. Si inizierà con Roma-Torino (ore 12.30), per poi passare a Atalanta-Lecce (ore 15) e Pisa-Udinese (ore 15). Nel tardo pomeriggio, Sassuolo-Lazio (ore 18) farà da preludio al ritorno in campo del Milan.

Milan-Bologna: l’obiettivo è la conferma

Sarà proprio il Milan a chiudere la domenica sera. Il 14 settembre alle 20.45, i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro. La vittoria contro il Lecce ha ricaricato la squadra di Massimiliano Allegri, che ora cercherà di replicare la prestazione convincente e ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Bologna sarà un avversario da non sottovalutare, ma il Milan, con una rosa che si avvia a essere al completo dopo il mercato e con il lavoro della sosta, punterà a consolidare la sua posizione in classifica.

La giornata si completerà lunedì 15 settembre con Hellas Verona-Cremonese(ore 18.30) e Como-Genoa (ore 20.45). Per il Milan, l’obiettivo è ripartire con il piede giusto dopo la sosta e dare un segnale forte al campionato.

