Calendario Milan, quando giocheranno i big match i rossoneri in campionato? Svelate tutte le date 2025/2026. Le ultimissime notizie

Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, il Milan si prepara ad affrontare una stagione 2025/2026 ricca di sfide, con un calendario di Serie A che promette scintille. La squadra rossonera avrà di fronte subito alcuni big match che testeranno fin da subito la solidità e le ambizioni del nuovo corso.

Già alla 5ª giornata, nel weekend del 27/28 settembre 2025, il Milan ospiterà a San Siro il Napoli, un primo vero banco di prova per le strategie di Allegri. Subito dopo, alla 6ª giornata (4/5 ottobre 2025), sarà la volta della classica sfida contro la Juventus a Torino, un appuntamento sempre cruciale per le sorti del campionato. Il ritorno contro i bianconeri è fissato alla 34ª giornata, nel weekend del 25/26 aprile 2026, a San Siro.

Un altro scontro diretto di alto livello sarà contro l’Atalanta, in trasferta alla 9ª giornata (29 ottobre 2025) e poi in casa alla 36ª giornata (9/10 maggio 2026), sfide che promettono gol e spettacolo. Da non dimenticare poi i due derby della Madonnina contro l’Inter: l’andata si giocherà in trasferta alla 12ª giornata (22/23 novembre 2025), mentre il ritorno sarà a San Siro alla 28ª giornata (7/8 marzo 2026).

Il Milan affronterà anche la Roma, prima a San Siro alla 10ª giornata (1/2 novembre 2025) e poi all’Olimpico alla 22ª giornata (24/25 gennaio 2026). Infine, da segnare in rosso anche gli appuntamenti con la Lazio: prima in casa alla 13ª giornata (29/30 novembre 2025) e poi in trasferta alla 29ª giornata (14/15 marzo 2026).