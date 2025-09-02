Calendario Milan, svelati tutti gli impegni del mese di settembre: Napoli, Bologna e non solo. Le ultimissime sui rossoneri

Il mese di settembre si preannuncia particolarmente intenso e cruciale per il Milan di Allegri. Dopo le prime uscite di agosto, la squadra rossonera dovrà affrontare un calendario fitto di impegni tra campionato e Coppa Italia, con l’obiettivo di trovare continuità e consolidare il proprio percorso.

Il mese si aprirà con una sosta per le Nazionali, che darà un po’ di respiro alla squadra ma terrà i tifosi in attesa. La ripartenza sarà il 14 settembre, con l’impegno casalingo a San Siro contro il Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A. Sarà un’occasione per il Milan di fare bene davanti al proprio pubblico e ottenere punti preziosi per la classifica.

Una settimana più tardi, il 21 settembre, i rossoneri saranno attesi dalla prima trasferta del mese, affrontando l’Udinese al Bluenergy Stadium. Una gara sempre insidiosa, che richiederà concentrazione e determinazione per portare a casa un risultato positivo.

Il mercoledì 24 settembre sarà il momento di un altro impegno casalingo, ma stavolta valido per la Coppa Italia. Il Milan affronterà il Lecce nei sedicesimi di finale, in una partita a eliminazione diretta che rappresenta il primo vero crocevia nella competizione nazionale.

Il mese si chiuderà con un appuntamento di grande prestigio e difficoltà: il 28 settembre a San Siro, il Milan ospiterà il Napoli. Un big match che misurerà le ambizioni della squadra e fornirà indicazioni importanti sul suo stato di forma in vista degli impegni futuri, tra cui la sfida successiva di inizio ottobre contro la Juventus.

In sintesi, il mese di settembre per il Milan sarà un vero e proprio tour de force con tre partite di Serie A e una di Coppa Italia, tutte fondamentali per il percorso della squadra e per le aspettative dei tifosi, che si augurano un cammino da protagonista in tutte le competizioni.