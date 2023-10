Calendario Milan, in arrivo la settimana di fuoco: Pioli vuole sfatare un tabù

Calendario Milan, per i rossoneri di Pioli in arrivo la settimana di fuoco con Juve, PSG e Napoli: il tecnico vuole sfatare un tabù

Ci siamo, il Milan è pronto ad affrontare la propria settimana di fuoco. I rossoneri in sette giorni se la vedranno con Juve e Napoli in campionato e col PSG in Champions League.

Come riferito da Tuttosport, quello in arrivo sarà un vero e proprio banco di prova: in questo avvio di stagione infatti i rossoneri hanno faticato con le cosiddette big, rimediando la batosta nel derby e i due pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund in Champions League. Dal conto, spiega il quotidiano, vanno tolte le due vittorie contro Roma e Lazio perchè affrontate in due momenti per loro complicati testimoniati dall’attuale posizione in classifica.