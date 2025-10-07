Calendario Coppa Italia: svelati data e orario della sfida del Milan contro la Lazio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo degli ottavi di finale della Coppa Italia, svelando le date e gli orari in cui le sedici squadre rimaste si contenderanno l’accesso al turno successivo. Gli incontri si svolgeranno tra dicembre e gennaio, definendo un calendario intenso che impegnerà le principali formazioni italiane.

Il primo blocco di partite si concentrerà nella prima settimana di dicembre 2025. L’onore di aprire le danze spetta a Juventus-Udinese, in programma martedì 2 dicembre alle ore 21:00.

Il Calendario e l’Impegno del Milan

Il mercoledì 3 dicembre sarà una giornata ricca di calcio, con tre sfide spalmate tra pomeriggio e sera. Si parte alle 15:00 con Atalanta-Genoa, seguita alle 18:00 da Napoli-Cagliari. La serata si chiuderà con l’impegno casalingo dell’Inter che affronterà il Venezia alle 21:00.

Il giovedì 4 dicembre sarà il giorno del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, fortemente determinata a fare strada in questa competizione, sarà impegnata in trasferta contro la Lazio alle ore 21:00. Prima di loro, scenderanno in campo per un derby emiliano il Bologna e il Parma alle 18:00.

Le Ultime Sfide a Gennaio

Gli ottavi si concluderanno nel nuovo anno, con le ultime due gare previste a gennaio 2026.

La Roma ospiterà il Torino martedì 13 gennaio alle 21:00, in una sfida che promette scintille. L’ultima a scendere in campo sarà la Fiorentina, che martedì 27 gennaio alle 21:00 affronterà il Como, in una gara che, ricordiamo, segue di poco la storica trasferta australiana in campionato.

Ecco il riepilogo completo delle Date e Orari degli Ottavi di Finale di Coppa Italia: