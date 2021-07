Caldara sempre più vicino al Venezia: gli aggiornamenti

Caldara, dopo l’incontro avvenuto oggi in sede tra Milan e Venezia, è vicinissimo ai lagunari: da risolvere il nodo ingaggio

Mattia Caldara ad un passo dal Venezia: è questa l’indiscrezione lanciata da Daniele Longo, secondo il quale il difensore, tornato al Milan dopo i diciotto mesi di prestito all’Atalanta, conoscerà il proprio futuro nel giro di una settimana. Poggi, DS dei lagunari neopromossi, lo ha chiesto in prestito, trovando l’ok del ragazzo alla formula in questione.

NODO INGAGGIO – Da sciogliere rimane il nodo dell’ingaggio: Caldara infatti guadagna al Milan 2 milioni di euro netti, una cifra troppo alta per le casse del Venezia e per il quale servirebbe un importante incentivo all’esodo da parte dei rossoneri. La strada sembra comunque tracciata: Caldara è pronto a rilanciarsi in laguna.