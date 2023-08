Caldara Milan: doppio scenario per il futuro del difensore

In casa Milan tiene banco il futuro di Caldara. In tal senso per il difensore si prospetta un doppio scenario di mercato

Il Milan dopo essersi mosso tanto sul calciomercato in entrata ora sta cercando di piazzare gli esuberi. In tal senso tiene banco il futuro di Caldara

Come riportato da Tuttosport va registrato l’interesse del Verona, ma non va esclusa la possibile permaneza a Milanello, visto che il Milan ha bisogno di un centrale difensivo

italiano per esigenze di liste da consegnare a Figc e Uefa. Novità attese negli ultimi giorni di mercato