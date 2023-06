Samardzic Milan, l’agente: «Futuro in rossonero? Ecco la verità»

Agente Samardzic: «Avrà mercato in estate? Piaceva a Napoli e Milan…». Ecco le parole di Rafaela Pimenta sul futuro del suo assistito

Rafaela Pimenta ha parlato in occasione della 21esima edizione del premio Golden Boy della situazione del suo assistito Samardzic. Ecco le parole sull’obiettivo di mercato rossonero:

«Avrà mercato in estate? Piaceva a Napoli e Milan… Per me è un fenomeno, anche se sono di parte. E’ un giocatore con molto potenziale e molte possibilità, speriamo di sì, vediamo come andrà»