Calciomercato Milan: Ziyech ancora fattibile con un sacrificio. De Ketelaere non chiude completamente al marocchino

Ovviamente con la pista De Ketelaere alla fase finale, l’opzione legata a Hakim Ziyech viene messa nuovamente in standby. Il marocchino, sempre più ai margini delle scelte di Thomas Tuchel al Chelsea, ha dato segnali importanti ai rossoneri nei colloqui avuti con la dirigenza del Milan ma, al momento, viene visto più come un’alternativa a De Ketelaere che un giocatore complementare.

È altresì vero che se dovesse chiudersi positivamente De Ketelaere, Ziyech potrebbe uscire dai radar a meno che non vi siano le condizioni economiche per poterlo fare nella seconda parte di questa sessione di calciomercato, ma in quel caso potrebbe dover esserci l’uscita di qualcuno nel reparto offensivo di destra, ovvero uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Lo scrive Tuttosport.