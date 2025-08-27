Calciomercato Milan, Zazzaroni gela i tifosi rossoneri! Su quei due possibili colpi...

Calciomercato Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha smorzato la possibilità che Vlahovic e Rabiot arrivino a Milanello

Poche speranze per i tifosi del Milan: Rabiot e Vlahovic non vestiranno la maglia rossonera. A confermarlo è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Le indiscrezioni di calciomercato che avevano acceso la fantasia dei sostenitori milanisti sono state smentite da verifiche accurate, come sottolineato dal noto giornalista sportivo.

Le mosse di Tare e Allegri: il Milan guarda altrove

L’attesa per l’arrivo di grandi nomi che potessero rinforzare la squadra sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri, dovrà quindi indirizzarsi altrove. La trattativa per Adrien Rabiot si presenta estremamente complessa. Il centrocampista francese, descritto da Zazzaroni come un “soggetto molto particolare“, non sta rispondendo alle chiamate di nessun club. Questo atteggiamento enigmatico lascia aperte diverse possibilità, ma esclude quasi categoricamente un suo ritorno in Italia. Le voci di un possibile reintegro nell’Olympique Marsiglia potrebbero, secondo il direttore, spingere il giocatore a scegliere una destinazione diversa dal nostro paese, rendendo il suo arrivo a Milano una remota ipotesi.

La fedeltà di Vlahovic alla Juventus

Ancora più chiara è la situazione riguardante Dusan Vlahovic. Nonostante le speculazioni di mercato, l’attaccante serbo non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Le sue intenzioni sono evidenti: sta lavorando duramente e professionalmente come se dovesse rinnovare il suo contratto con la Juventus per i prossimi dieci anni. A prova della sua volontà, Zazzaroni ha svelato che il giocatore ha rifiutato ogni proposta ricevuta. L’unica variabile che potrebbe mettere in discussione la sua permanenza sarebbe l’arrivo di un altro centravanti di alto livello, come Randal Kolo Muani, per il quale la Juventus potrebbe spendere fino a 70 milioni di euro. Una tale mossa, pur non garantendo la partenza di Vlahovic, creerebbe una pressione considerevole sull’attaccante.

Il nodo economico: stipendi e costi dei giocatori

Infine, a complicare ulteriormente le trattative, c’è la questione economica. Il calciomercato Milan si trova a dover fare i conti con richieste salariali elevate. Il club rossonero non può sostenere lo stipendio di 8 milioni di euro netti a stagione per 4 anni richiesto da Rabiot. La sostenibilità finanziaria rimane una priorità per la dirigenza milanista, guidata dal DS Tare. Le dichiarazioni di Zazzaroni, dunque, non lasciano spazio a dubbi: i tifosi dovranno rinunciare al sogno di vedere Rabiot e Vlahovic indossare la maglia rossonera. Il calciomercato è ancora lungo, e il Milan con il nuovo assetto tecnico-dirigenziale cercherà sicuramente alternative valide per rinforzare la squadra e competere ai massimi livelli nella prossima stagione, rispettando le proprie capacità economiche.