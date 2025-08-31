Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione di Zazzaroni: Allegri ha chiesto questi tre giocatori. I nomi

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa rivelazione di Ivan Zazzaroni: Massimiliano Allegri ha chiesto questi tre calciatori a Tare

Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha scosso il mondo del calcio con un post su Instagram che ha fatto molto rumore. Dopo la convincente vittoria del Milan contro il Lecce, la terza sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, Zazzaroni ha svelato dettagli scottanti sulle prossime mosse di mercato rossonere. A meno di tre giorni dalla chiusura della finestra estiva, sembra che il Milan stia per piazzare alcuni colpi in grado di cambiare completamente le gerarchie del campionato.

Secondo il post di Zazzaroni, le richieste di Allegri al nuovo direttore sportivo Igli Tare sono state molto chiare: “Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez: queste le richieste di Allegri per completare in meno di tre giorni un Milan da primi posti. Il francese l’acquisto più complicato, il difensore dovrebbe arrivare e Dovbyk è vincolato alla volontà del messicano”.

Le richieste di Allegri per un Milan da primi posti

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra non solo competitiva, ma in grado di lottare per le primissime posizioni della Serie A. Le indicazioni del tecnico livornese, come riportato da Zazzaroni, puntano su tre profili specifici. Il primo è Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia che da tempo è nel mirino di diverse big europee. Il suo acquisto è considerato il più complicato data la forte concorrenza e le elevate richieste economiche, ma il Milan sembra deciso a fare un tentativo in extremis. Rabiot, con la sua esperienza e la sua fisicità, sarebbe l’uomo ideale per dare equilibrio e qualità al centrocampo rossonero.

Akanji e il tassello per la difesa

Per quanto riguarda la difesa, il nome caldo è quello di Manuel Akanji. Il difensore del Manchester City è visto come il tassello mancante per blindare la retroguardia. Il Milan ha bisogno di un difensore centrale di esperienza e affidabilità, e il profilo di Akanji risponde perfettamente a queste esigenze. Secondo Zazzaroni, il suo arrivo a Milano è probabile e la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Un rinforzo cruciale per affrontare una stagione lunga e impegnativa, in cui i rossoneri torneranno a disputare anche la Champions League.

La suggestione Dovbyk e lo scambio con Gimenez

Infine, l’attacco. La vera bomba di mercato, se si concretizzasse, sarebbe lo scambio tra Artem Dovbyk della Roma e Santiago Gimenez del Milan. Un’operazione complessa. La riuscita dello scambio, come sottolinea Zazzaroni, è vincolata alla volontà del giocatore messicano, che finora non ha ancora dato il suo benestare. Se l’affare andasse in porto, il Milan si ritroverebbe con un bomber di razza, capace di garantire un grande numero di gol e di completare un reparto offensivo già ricco di talenti. L’impatto di un attaccante come Dovbyk sarebbe determinante per le ambizioni del club.

Il post di Zazzaroni ha acceso le speranze dei tifosi milanisti e messo in allarme le rivali. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a chiudere queste importanti trattative e completare la sua rosa per puntare davvero ai primi posti della classifica.