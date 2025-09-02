Calciomercato Milan, Zazzaroni non ha dubbi! Giudizio lusinghiero sui rossoneri di Allegri, l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, è convinte che le ultime mosse dei rossoneri abbiano migliorato la rosa di Allegri

Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport, ha offerto la sua autorevole visione sul campionato di Serie A durante la sua partecipazione alla trasmissione “Maracanà” su TMW Radio. L’ospite, intervistato nella puntata di martedì, ha analizzato i primi match di campionato e ha espresso i suoi giudizi sulle strategie di mercato delle principali squadre italiane, con un focus particolare su Milan e Lazio, due club che non parteciperanno alle competizioni europee in questa stagione.

Le due grandi fuori dalle Coppe: Milan e Lazio

L’analisi di Zazzaroni si è aperta con una riflessione sulle due squadre che, a suo dire, non si sono rafforzate ma neanche indebolite. “Milan e Lazio? La Lazio non si è rafforzata ma neanche indebolita”, ha affermato il direttore. La Lazio, guidata da un progetto tecnico solido, sembra mantenere un livello di competitività che la pone in una posizione di equilibrio.

Per quanto riguarda il Milan, Zazzaroni ha mostrato un’incuriosita prudenza. “Il Milan mi incuriosisce, ha molta qualità in alcuni giocatori ma dietro mi fa paura. Nelle quattro il Milan ce lo vedo”. Questa dichiarazione sottolinea la fiducia nella potenza offensiva dei rossoneri, ma allo stesso tempo evidenzia una preoccupazione per la solidità difensiva. La nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan è stata una delle mosse più discusse del calciomercato estivo, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano. L’esperienza di Allegri e la sua storica capacità di ottenere risultati potrebbero essere la chiave per risolvere le criticità difensive del Milan.

La griglia scudetto e le rivali

Zazzaroni ha poi fornito la sua personale griglia di partenza per la corsa al titolo, individuando il Napoli come la squadra favorita. “L’Inter non si è indebolita, quindi lei subito dopo Napoli”, ha dichiarato il direttore. L’Inter ha dimostrato una continuità di progetto che la rende la principale antagonista dei partenopei. Zazzaroni ha anche accennato a un potenziale rimpianto: “Se avesse fatto l’operazione Lookman, avrebbe un giocatore che in rosa ora non ha”.

La Juventus è un’altra squadra che il direttore sta ancora cercando di inquadrare pienamente, nonostante i buoni acquisti di Zhegrova e Openda. “La Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi, vedremo chi giocherà però”, ha detto. Zazzaroni ha mostrato grande fiducia in Vlahovic, un attaccante che ritiene superiore a David. “Vlahovic per me è più forte di David, mi aspetto che giochi, visto che lo paga 12 mln. E che Comolli a dicembre si presenti dai procuratori e provi un accordo per allungare il contratto. Sarà quasi impossibile ma devi provarci. C’è gente che spende 150 mln per Isak, non ce ne sono così forti in giro”. Queste parole evidenziano la necessità per la Juventus di puntare con decisione sul suo talento principale e di lavorare sul suo futuro a lungo termine.

La griglia finale di Zazzaroni vede Napoli in testa, seguito da Inter, Juventus e Milan. Questa previsione suggerisce una lotta a quattro per le posizioni di vertice, con il Milan che, nonostante le preoccupazioni difensive, è visto come una potenziale sorpresa grazie alla sua qualità offensiva.

La Chiosa su Chivu e il futuro delle big

In conclusione, Zazzaroni ha commentato anche la situazione di altre squadre e allenatori. Ha definito Chivu un allenatore intelligente e sveglio, nonostante qualche scivolone, come quello con l’Udinese. Ha sottolineato che l’Inter ha a disposizione una rosa forte, anche se un rinnovamento a centrocampo potrebbe essere stato utile. Le parole di Zazzaroni, come riportato da TMW Radio, offrono un quadro chiaro e dettagliato delle dinamiche del campionato, fornendo spunti di riflessione per gli appassionati di calcio e per gli addetti ai lavori.