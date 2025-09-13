Calciomercato Milan, il parere di Zazzaroni fa discutere! Analisi chiara sui rossoneri, non se l’aspettava nessuno

Calciomercato Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha analizzato le mosse estive dei rossoneri e non solo: il commento

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, con la sua consueta schiettezza, ha offerto un’analisi dettagliata e controcorrente sul prossimo campionato di Serie A e in particolare sul calciomercato Milan. In un articolo pubblicato sulle colonne del Corriere dello Sport, Zazzaroni ha utilizzato il Fantacalcio come pretesto per svelare le sue previsioni, suscitando un ampio dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

L’attenzione si concentra, in particolare, sul Milan che, secondo Zazzaroni, ha condotto un mercato “contraddittorio”. Nonostante le aspettative elevate e i cambiamenti in dirigenza, con Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri non sono riusciti a convincere pienamente l’esperto. Zazzaroni, infatti, sostiene che il Milan ha ingaggiato “soltanto due titolari e mezzo”, citando nomi altisonanti come Luka Modric, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku, i quali sembrano non essere ancora pienamente integrati o non sono considerati sufficienti a colmare le lacune della squadra.

“Mi dicono che dalla sede del Milan partano telefonate ai giornali per ricordare che Allegri ha il secondo stipendio del campionato ed è quindi obbligato ad arrivare tra i primi due. Registro, ma non ci credo”, ha affermato Zazzaroni. “Il mercato è stato contraddittorio, sono arrivati soltanto due titolari e mezzo: Modric, Rabiot e Nkunku. Se il Milan chiudesse al secondo posto mi sorprenderei: la Juve, ad esempio, ha un organico superiore e non solo per onorare il doppio impegno”.

Questa dichiarazione è destinata a fare molto rumore. Zazzaroni mette in discussione non solo la strategia di mercato del Milan ma anche le aspettative che la società ripone in Allegri. L’ex direttore di Gazzetta dello Sport non si fida delle pressioni mediatiche e ritiene che la squadra non sia abbastanza attrezzata per competere ai massimi livelli, nonostante gli importanti investimenti. Il giornalista sottolinea che, a suo avviso, la Juventus possiede un organico più forte e profondo, capace di affrontare meglio gli impegni su più fronti.

Secondo Zazzaroni, quindi, il Milan si trova in una posizione di svantaggio rispetto alle dirette concorrenti, in particolare Napoli e Inter, che vengono indicate come le principali pretendenti al titolo. Sebbene il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sia un nome di grande esperienza e prestigio Zazzaroni ritiene che il lavoro svolto finora sia insufficiente per ambire ai primi posti della classifica.

La previsione di Zazzaroni, sebbene scettica, offre un punto di vista critico e stimolante per tutti i tifosi del Milan. Che si tratti di un’analisi lucida o di una provocazione, il suo articolo invita a riflettere sulla reale competitività del Milan in questa stagione. Riusciranno Allegri e Tare a smentire le previsioni di Zazzaroni e a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano?