Calciomercato Milan, senti Zaniolo: «Non starò in Turchia a lungo»

Nicolò Zaniolo, cercato dal Milan nello scorso calciomercato invernale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’attuale attaccante del Galatasaray sul suo futuro.

«Guardi, il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo».