Calciomercato Milan, brusca frenata per il grande obiettivo a centrocampo: il suo acquisto è sempre più difficile. Le ultimissime sui rossoneri

Granit Xhaka al Milan: un’idea che si allontana. Quella che sembrava una delle piste più concrete per rinforzare il centrocampo rossonero, nelle ultime ore, ha subito una brusca frenata, trasformandosi in una possibilità sempre più remota. Le voci che accostavano il capitano della nazionale svizzera al Diavolo, complici le sue dichiarazioni aperte a nuove sfide e il desiderio di lasciare il Bayer Leverkusen dopo una sola stagione, sembrano destinate a rimanere tali.

Le ragioni di questo repentino cambiamento di rotta sono molteplici. In primis, le valutazioni economiche. Il Bayer Leverkusen, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi di Xhaka a cuor leggero. Il club tedesco lo considera un pilastro fondamentale del proprio progetto e, nonostante l’età (32 anni il prossimo settembre), lo valuta non meno di 20-25 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza milanista, che preferisce investire su profili più giovani e con un potenziale di rivendita futuro, in linea con la filosofia societaria.

Inoltre, la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita. Su Xhaka, infatti, si è registrato il forte interesse di diversi club della Premier League, campionati che possono garantire al giocatore ingaggi più elevati rispetto a quelli che il Milan sarebbe disposto a offrire. Non è un mistero che il suo passato all’Arsenal lo leghi ancora molto all’Inghilterra e un ritorno in Premier sarebbe per lui una soluzione gradita.

Infine, la situazione interna al centrocampo rossonero. Con l’arrivo ormai certo di Samuele Ricci dal Torino e l’ufficialità di Luka Modric, oltre alle trattative in corso per Jashari e Javi Guerra, il Milan sta ridefinendo le proprie priorità. La necessità di un centrocampista con le caratteristiche di Xhaka, forte fisicamente e con un’ottima visione di gioco, rimane, ma le risorse economiche e la strategia generale del club stanno portando a considerare altri profili. Pertanto, a meno di clamorosi colpi di scena, Granit Xhaka e il Milan sembrano destinati a percorrere strade diverse.