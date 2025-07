Calciomercato Milan, il Wolverhampton accelera per Pubill! Presentata l’offerta ufficiale, rossoneri defilati

Calciomercato Milan, Pubill si avvicina al Wolverhampton: il club inglese ha presentato la prima offerta ufficiale all’Almeria

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e, per il calciomercato Milan, sembra profilarsi una battuta d’arresto su uno dei suoi obiettivi principali. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama calcistico, il Wolverhampton ha sferrato un’offensiva decisa per Marc Pubill, il talentuoso terzino dell’Almeria che era nel mirino del club rossonero.

L’offerta dei “Wolves” sarebbe di 15 milioni di euro, una cifra importante a cui si aggiungerebbero bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Un pacchetto economico decisamente allettante per l’Almeria, che sembra intenzionata a chiudere l’affare nelle prossime ore. Questa accelerazione improvvisa mette in seria difficoltà i piani del Milan, che vedeva in Pubill un potenziale rinforzo chiave per la fascia destra della difesa.

La strategia del Wolverhampton e le implicazioni per il Milan

L’inserimento del Wolverhampton nella corsa a Pubill non è una novità assoluta, ma la rapidità e la consistenza dell’offerta sono gli elementi che stanno facendo la differenza. Il club inglese, noto per la sua attenta scouting e la capacità di investire su giovani talenti, ha dimostrato di voler chiudere in fretta la trattativa per assicurarsi le prestazioni del promettente difensore spagnolo. Per l’Almeria, questa offerta rappresenta un’occasione irrinunciabile per monetizzare un asset di valore.

Per il Milan, invece, la situazione si complica. Il nuovo DS Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri stanno lavorando sodo per costruire una squadra competitiva e il reparto difensivo è una delle aree su cui si intende intervenire con decisione. Pubill era considerato un profilo ideale per età, potenziale e costo, ma l’aggressività del Wolverhampton rischia di far saltare i piani.

Le prossime mosse di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Ora la palla passa al Milan. Il duo Tare-Allegri dovrà decidere se rilanciare, entrando in una vera e propria asta con il Wolverhampton, oppure virare su altri obiettivi. La filosofia del club rossonero, sotto la nuova gestione, sembra orientata a investire con intelligenza e non farsi trascinare in operazioni economicamente insostenibili. Tuttavia, la perdita di un obiettivo primario come Pubill potrebbe costringere il DS Igli Tare a rivedere alcune strategie sul mercato.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, avrà bisogno di un terzino destro affidabile per il suo schema tattico e l’addio (probabile) a Pubill richiederà un’immediata ricerca di alternative valide. Il tempo stringe, la stagione si avvicina e il Milan non può permettersi di arrivare impreparato agli appuntamenti che contano.

L’evolversi della situazione intorno a Marc Pubill sarà un banco di prova significativo per il nuovo corso del Milan e per la capacità di Igli Tare di navigare in un mercato sempre più agguerrito e imprevedibile. Riusciranno i rossoneri a trovare una soluzione all’altezza per la fascia destra? Solo le prossime ore ce lo diranno.