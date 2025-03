Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano! Decisione presa e permanenza certa: serve questa cifra

Condividi via email

Calciomercato Milan, il club rossonero ha deciso di procedere col riscatto di Kyle Walker: servono 5 milioni di euro

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha preso una decisione ben precisa per quanto riguarda il futuro di Kyle Walker, terzino destro classe ’90 arrivato a gennaio in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City.

Il Milan è decisamente soddisfatto delle prestazioni del laterale inglese, che ha riguadagnato anche la Nazionale, e ha già comunicato alla società allenata da Guardiola l’intenzione di procedere con l’acquisto a titolo definitivo (magari con un piccolo sconto sul prezzo pattuito). Walker, in caso di riscatto, ha già un accordo con il Milan per un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro bonus inclusi.