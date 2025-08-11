Calciomercato Milan, la società si muove anche sul fronte giovani: Vos potrebbe salutare i rossoneri

Calciomercato Milan, movimenti anche sul fronte giovani: Silvano Vos potrebbe salutare Milano ma rimanere in Italia

Un’interessante indiscrezione di mercato, lanciata da Passione Pescara su Instagram, coinvolge il Pescara e il Milan. Il club abruzzese avrebbe avviato un contatto con la dirigenza rossonera per Silvano Vos, giovane e talentuoso centrocampista olandese che nell’ultima stagione ha militato nel Milan Futuro. L’operazione, tuttavia, si presenta complessa a causa della preferenza del giocatore, che al momento sembra voler privilegiare un trasferimento all’estero.

Silvano Vos, classe 2005, è arrivato al Milan l’estate scorsa a titolo definitivo dall’Ajax, club con cui aveva già esordito giovanissimo in prima squadra. In Olanda era considerato un talento purissimo, tanto da essere paragonato a un possibile erede di Clarence Seedorf. La sua prima stagione in Italia non è stata brillante, ma il giocatore possiede qualità indiscusse e ampi margini di crescita, elementi che non sono passati inosservati al Pescara.

Il club abruzzese, nonostante la concorrenza e le difficoltà, vuole provarci seriamente. La società è in lizza per il centrocampista nel caso in cui cambiasse idea e decidesse di restare in Italia. La trattativa, seppur non ancora avviata in maniera concreta, dimostra la volontà del Pescara di costruire una squadra competitiva e di puntare su giovani talenti di prospettiva.

Intanto, in casa Milan, il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri continuano a lavorare incessantemente per rinforzare la squadra su più fronti. L’attenzione principale è rivolta all’attacco, con i nomi di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sempre in primo piano, e alla difesa, ma non si trascura la gestione dei giovani talenti. La possibile cessione di Vos rientrerebbe in una strategia più ampia del club rossonero, volta a valorizzare i propri giocatori e a garantire loro il giusto percorso di crescita. L’incertezza sul futuro del giovane olandese rende la vicenda ancora aperta a ogni scenario, ma il Pescara rimane vigile e pronto a cogliere l’opportunità.