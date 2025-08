Calciomercato Milan, Jashari in volo per Milano! La FOTO non ammette dubbi, a breve l’atterraggio

L’attesa è finita per i tifosi rossoneri! Ardon Jashari è quasi ufficialmente a Milano, pronto a indossare la gloriosa maglia del calciomercato Milan e a iniziare la sua avventura con uno dei club più prestigiosi al mondo. La notizia, anticipata in esclusiva dal sempre informatissimo Fabrizio Romano, ha scatenato l’entusiasmo nel capoluogo lombardo, confermando le indiscrezioni che per tutta l’estate lo volevano destinato unicamente ai colori rossoneri.

“Ardon Jashari è qui, in viaggio verso Milano, dove finalmente si unirà al Milan! La prima foto da nuovo giocatore del Milan, l’unico club che ha voluto per tutta la sessione estiva nonostante le numerose offerte,” ha dichiarato Romano, sottolineando la ferrea volontà del giovane talento svizzero di vestire solo il rossonero. Questa determinazione è un segnale forte e chiaro della passione e dell’impegno che Jashari è pronto a riversare in campo per la causa milanista.

L’arrivo di Jashari rappresenta un colpo importante per il nuovo Milan plasmato dal Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri. La loro visione per il futuro del club include un mix di giovani talenti e giocatori esperti, e Jashari si inserisce perfettamente in questa strategia. La sua duttilità tattica, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un centrocampista completo, capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto mediano.

Durante tutta la sessione estiva di calciomercato, il nome di Jashari è stato accostato a numerosi top club europei. Le offerte non sono mancate, ma la sua preferenza è sempre stata chiara e inequivocabile: il Milan. Questa scelta di cuore, dettata probabilmente anche dal fascino intramontabile della storia rossonera e dalla possibilità di giocare in un campionato competitivo come la Serie A, testimonia la serietà del progetto presentato dalla dirigenza milanista.

