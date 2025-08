Calciomercato Milan, cosa filtra su Dusan Vlahovic? Tare ha in mente questo piano per l’attacco rossonero. Le ultimissime notizie

Il mercato degli attaccanti del Milan sembra essere in una fase di stallo, in attesa di capire il futuro di Dušan Vlahović. Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione finale del club rossonero dipenderà in gran parte dall’evoluzione della situazione del bomber serbo.

Vlahović, il cui contratto con la Juventus scade nel giugno 2026, non rinnoverà e la società bianconera sembra averlo messo virtualmente sul mercato. L’arrivo di David e il tentativo di riportare a Torino anche Kolo Muani sono segnali inequivocabili. La Juventus spera di ottenere una cifra dalla sua cessione, ma, in maniera ottimistica, non può chiedere più di 20 milioni di euro. Al momento, però, nessun club si è fatto avanti con un’offerta che sia economicamente vantaggiosa per la società e accettabile per il giocatore.

Anche il calciatore, tramite il suo agente, ha provato a percorrere la via della rescissione del contratto, ma non ha trovato terreno fertile. Questa situazione di incertezza ha reso Vlahović il vero e proprio ago della bilancia del mercato offensivo rossonero.

Il Milan, infatti, sta attendendo di capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe portarlo a Milano, specialmente se si dovesse liberare a parametro zero. Solo dopo aver chiarito la situazione di Vlahović, il club deciderà se spingere per lui o se virare su altri obiettivi. La sensazione è che il Milan sia pronto a cogliere l’occasione, ma solo a determinate condizioni economiche, mantenendo un approccio cauto e razionale.