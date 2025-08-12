Calciomercato Milan, Vlahovic non arretra di un millimetro e irrita Tare: i rossoneri cambiano pista? La situazione

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic non ha nessuna intenzione di rinunciare al proprio status a livello di stipendio: Tare irritato

Le recenti indiscrezioni provenienti da Gazzetta.it gettano luce su una situazione complessa e potenzialmente decisiva per il futuro attacco del calciomercato Milan. Al centro delle discussioni c’è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, la cui permanenza a Torino o un eventuale trasferimento a Milano sono oggetto di attenta valutazione, soprattutto alla luce dei nuovi assetti tecnici e dirigenziali in casa rossonera. Con Tare nuovo Direttore Sportivo del Milan e Massimiliano Allegri nuovo allenatore, l’interesse per un centravanti prolifico come Vlahovic è comprensibile, ma le difficoltà per concretizzare un’operazione simile sono enormi.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Vlahovic non sarebbe disposto a rinunciare a parte del suo cospicuo stipendio, neppure di fronte alla prospettiva di ritrovare il suo ex tecnico Massimiliano Allegri al Milan. Questo aspetto, di per sé, rappresenta un ostacolo significativo per le casse rossonere, che devono fare i conti con un bilancio oculato e una politica di ingaggi ben definita. L’elevato stipendio percepito dall’attaccante serbo alla Juventus renderebbe il suo ingaggio a pieno titolo un peso economico notevole per il Milan, a meno di un’apertura da parte del giocatore su una riduzione.

Ma le complicazioni non si fermano qui. La Juventus, infatti, ha una posizione ferma e decisa sulla questione Vlahovic. È da escludere categoricamente che i bianconeri possano partecipare all’ingaggio del giocatore per favorire il rinforzo di una diretta concorrente come il Milan. Questa mossa sarebbe non solo contraria agli interessi sportivi ed economici della Vecchia Signora, ma anche strategicamente insensata. La Juventus, inoltre, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo attaccante per “due spiccioli“. La richiesta della società bianconera è chiara e ben definita: senza un’offerta congrua, Vlahovic non lascerà Torino. La cifra minima per intavolare una trattativa seria si aggirerebbe non meno di 20 milioni di euro. Questa richiesta, sebbene possa sembrare contenuta per un attaccante del calibro di Vlahovic, diventa un fattore determinante se sommata all’alto ingaggio del giocatore e alla strategia di mercato del Milan, che, con Tare al comando, potrebbe puntare su profili più giovani e con stipendi più contenuti.

La sinergia tra Allegri e Tare sarà fondamentale in questa fase delicata. Allegri, che ha già lavorato con Vlahovic, potrebbe spingere per la sua acquisizione, forte della conoscenza delle sue qualità. Tuttavia, Tare, in qualità di Direttore Sportivo, dovrà bilanciare le esigenze tecniche con la sostenibilità economica del club. Trovare un equilibrio tra le ambizioni sportive e i vincoli finanziari sarà la vera sfida.

In un mercato sempre più fluido e imprevedibile, la situazione di Vlahovic al Milan si presenta come un rompicapo difficile da risolvere. Le condizioni poste dalla Juventus e la fermezza del giocatore in merito al suo stipendio rendono l’operazione estremamente complessa. È lecito ipotizzare che, a meno di cambiamenti significativi nelle posizioni delle parti coinvolte, Vlahovic possa rimanere alla Juventus, a meno che Tare non riesca a inventarsi una soluzione creativa che soddisfi tutte le parti, un vero e proprio colpo di genio sul mercato. Il futuro dell’attacco rossonero dipenderà molto da come il nuovo tandem Allegri-Tare saprà districarsi in questa intricata vicenda. Sarà interessante vedere se la determinazione del Milan a rinforzare il proprio reparto offensivo prevarrà sulle difficoltà oggettive di questa trattativa.