Calciomercato Milan, Allegri non ha dubbi! Doppio centravanti di peso, c’è lo spiffero sul livornese

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole due centravanti di peso in rosa: coppia Santiago Gimenez-Vlahovic

La sessione di calciomercato Milan estiva si avvicina e, come spesso accade, i rumors intorno ai grandi nomi del calcio italiano e internazionale si fanno sempre più insistenti. Tra questi, quello di Dusan Vlahovic continua a risuonare con particolare forza in ottica Milan. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, è da tempo uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera e, stando alle ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto, il suo nome resta in cima alla lista delle preferenze.

La voglia di Vlahovic da parte del Milan non è certo una novità. Il suo nome era già circolato con insistenza nelle scorse finestre di mercato e la sua potenza fisica, la sua capacità realizzativa e la sua giovane età lo rendono un profilo estremamente appetibile per qualsiasi top club. Quello che emerge con maggiore chiarezza oggi, tuttavia, è l’assoluta centralità che Vlahovic riveste nei piani del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri.

È proprio Allegri, infatti, il grande estimatore di questa operazione. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Milan, avrebbe espresso il desiderio di costruire un attacco formidabile, in grado di competere su tutti i fronti. L’idea di Allegri sarebbe quella di affiancare a Vlahovic un altro attaccante di peso, come ad esempio Santiago Gimenez, creando un tandem offensivo che promette fuoco e fiamme. Questa visione tattica, basata sulla complementarità e sulla forza d’urto, rende l’acquisto di Vlahovic non solo un’opportunità, ma quasi una priorità strategica per il nuovo Milan.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan potrebbe inoltre giocare un ruolo cruciale in questa trattativa. Tare, noto per la sua abilità nel negoziare e per la sua visione a lungo termine nel costruire squadre competitive, potrebbe avere l’esperienza e la determinazione necessarie per portare a termine un’operazione così complessa. La sinergia tra le richieste tecniche di Allegri e la capacità di Tare di concretizzare sul mercato potrebbe davvero trasformare un desiderio in realtà.

Tenendo in considerazione le dichiarazioni di Matteo Moretto, che confermano Vlahovic tra le primissime preferenze del Milan, è lecito aspettarsi che la dirigenza rossonera faccia di tutto per accontentare il proprio allenatore. L’operazione non sarà semplice, data la valutazione elevata del giocatore e la sua importanza per la Juventus, ma il Milan sembra avere le idee chiare. L’obiettivo è chiaro: rinforzare l’attacco con un bomber di razza che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri perfettamente nel sistema di gioco di Allegri. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare un reparto offensivo da urlo, con Vlahovic al centro del progetto.