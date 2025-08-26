Calciomercato Milan, ipotesi di scambio clamorosa con la Juventus per Vlahovic! Tare sta pensando di… Ultimissime notizie sui rossoneri

Nel panorama del calciomercato italiano, un’operazione intrigante sta prendendo forma, coinvolgendo due dei club più blasonati: il Milan e la Juventus. Al centro delle discussioni ci sono Dusan Vlahovic e Alexis Saelemaekers.

Lo scambio Saelemaekers-Vlahovic

Come riportato da Tuttosport, l’interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers è concreto. Il club bianconero, dopo averlo monitorato a lungo, sta valutando di inserirlo in un’operazione più ampia per arrivare a Dusan Vlahovic. Questa mossa è considerata strategica dalla dirigenza della Juventus, che vede nel belga il profilo ideale per rafforzare le corsie esterne. L’idea è di proporre al Milan uno scambio che permetta a entrambi i club di raggiungere i propri obiettivi di mercato.

Le richieste di Allegri

D’altra parte, il Milan, con il suo allenatore Massimiliano Allegri, è fortemente interessato a Vlahovic. Il tecnico, che ha già lavorato con il serbo alla Juventus, lo considera il rinforzo ideale per l’attacco rossonero e spinge per averlo. Per il Milan l’operazione è complessa a causa dei costi elevati, ma l’interesse è forte. La proposta della Juventus di inserire Saelemaekers nella trattativa, pur potendo abbassare il costo dell’operazione, crea un dilemma in casa Milan. Questo perché lo stesso Allegri, pur volendo fortemente Vlahovic, ha in grande considerazione anche l’esterno belga, che ha dimostrato di essere un giocatore duttile e prezioso per la squadra.

La trattativa è ancora in una fase embrionale e la situazione è complicata. Il Milan riflette su come procedere, consapevole che perdere Saelemaekers per arrivare a Vlahovic potrebbe non essere un semplice calcolo matematico. Sebbene la Juventus abbia fatto il primo passo, con un vertice di mercato alla Continassa per discutere la questione, la decisione finale spetta ai due club, che dovranno trovare un punto d’incontro che soddisfi le esigenze di bilancio e le richieste tecniche dei rispettivi allenatori. Il mercato è in continua evoluzione e non si escludono colpi di scena.