Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Vlahovic! Con questo scambio la Juventus l’avrebbe fatto partire. Le ultimissime

Alexis Saelemaekers sta vivendo un vero e proprio momento d’oro al Milan, e gran parte del merito va all’intuizione tattica di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2 del tecnico livornese, il belga ha trovato finalmente la sua giusta collocazione: esterno destro di un centrocampo a cinque che ne esalta la corsa e la duttilità.

Il suo rendimento, caratterizzato da continuità e abnegazione tattica, è sotto gli occhi di tutti e gli è valso l’interesse di diversi top club europei. Ma, come riporta oggi Gazzetta.it, c’è una clamorosa indiscrezione di mercato che coinvolge direttamente la Juventus.

Secondo la Rosea, l’ammirazione per le qualità e la professionalità di Saelemaekers è così alta in casa bianconera che, durante la scorsa estate, la Vecchia Signora avrebbe meditato un sacrificio eccellente pur di portarlo a Torino. L’indiscrezione è di quelle che fanno tremare il mercato: la Juventussarebbe stata disposta a rinunciare a Dusan Vlahovic nella trattativa con il Milan, scambiando di fatto l’attaccante serbo con il duttile esterno belga.

L’operazione, poi non concretizzata (e che avrebbe richiesto il benestare del DS Igli Tare), dimostra l’enorme stima che il profilo di Saelemaekers genera tra gli addetti ai lavori. Non è un caso che Allegri lo consideri un pezzo fondamentale: la sua capacità di coprire l’intera fascia e di garantire equilibrio è diventata preziosa per un Milan che non dipende più dai soli solisti.

Il valore del belga, dunque, non si misura solo in gol o assist, ma nella sua incidenza tattica. Un valore che, per la Juventus, avrebbe superato persino quello di un attaccante di calibro internazionale. Il Milan si tiene stretto il suo prezioso jolly.