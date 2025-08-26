Calciomercato Milan, Allegri cova due sogni per il gran finale: il tecnico ha richiesto a Tare questi due giocatori. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante gli acquisti di Conrad Harder e l’interesse per Giovanni Fabbian, i veri sogni di mercato del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, rimangono due suoi ex giocatori: Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot.

Dusan Vlahovic: il sogno in attacco

Come riportato da Tuttosport, il nome di Dusan Vlahovic continua a essere il desiderio principale di Allegri per l’attacco. Il tecnico, che ha mantenuto i contatti con il serbo, vorrebbe riportarlo sotto la sua guida a Milano. L’operazione, però, presenta sia un’opportunità che un ostacolo. La scadenza del contratto di Vlahovic permetterebbe al Milan di acquistarlo a un prezzo di saldo, circa 15 milioni di euro, una cifra più che accessibile. Il vero problema, tuttavia, è legato allo stipendio del giocatore. I 12 milioni di euro a stagione richiesti da Vlahovic sono al di fuori dei parametri economici imposti dalla dirigenza rossonera, e al momento il serbo non sembra intenzionato ad abbassare di molto le sue pretese.

Adrien Rabiot: l’obiettivo a centrocampo

Anche a centrocampo, il nome che stuzzica la fantasia di Allegri è un ex pupillo: Adrien Rabiot. Il francese, attualmente fuori rosa al Marsiglia dopo un litigio con il tecnico De Zerbi, rappresenta un’occasione di mercato. Le sue qualità tecniche e la sua esperienza internazionale farebbero molto comodo al centrocampo rossonero. Tuttavia, anche in questo caso, il problema principale è l’ingaggio. Le richieste del giocatore sono molto elevate e si scontrano con i rigidi paletti finanziari imposti dalla dirigenza rossonera.

Per il DS Tare e il Milan, si tratta di un dilemma: assecondare le richieste dell’allenatore per rinforzare la squadra con giocatori di comprovato livello o attenersi alla politica economica del club, puntando su profili più giovani e accessibili come Harder e Fabbian? La situazione è in continua evoluzione e dipenderà molto dalla capacità di trovare un compromesso tra le ambizioni tecniche di Allegri e la sostenibilità economica del club.