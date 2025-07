Calciomercato Milan: Vlahovic nome caldo per l’attacco, prezzo fissato dalla Juventus. Comolli spiazza Tare

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic resta il nome caldo dell’attacco rossonero per la prossima stagione ma la Juve non fa sconti

A poco più di un mese dalla chiusura del calciomercato estivo, il calciomercato Milan è ancora al lavoro per completare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico rossonero. Tra i tasselli mancanti più urgenti spicca senza dubbio quello dell’attaccante. Al momento, l’unico centravanti a disposizione è Santiago Gimenez, e come ammesso dal nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, la necessità è quella di affiancargli un profilo complementare per avere un reparto offensivo il più possibile versatile e completo.

In questo scenario, il nome che svetta in cima alla lista dei desideri del Milan è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, rappresenta un obiettivo concreto per diversi motivi. Innanzitutto, è un giocatore che Allegri conosce già molto bene, avendolo allenato durante la sua precedente esperienza in bianconero. Questa familiarità con il tecnico potrebbe facilitare un rapido inserimento nei meccanismi di gioco del Milan. Inoltre, Vlahovic ha già una profonda conoscenza della Serie A, avendo dimostrato le sue qualità nel campionato italiano, prima con la Fiorentina e poi con la Juventus.

La situazione contrattuale di Vlahovic, in scadenza nel 2026, unita a un rapporto non idilliaco con la dirigenza bianconera, potrebbe trasformare questa operazione in una vera e propria occasione di mercato per il Milan. La Juventus, infatti, sembra intenzionata a cedere il giocatore, che è ormai considerato un “separato in casa”. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, dedica ampio spazio a questa vicenda, titolando: “Juve, Vlahovic via per 20-25 milioni“. Nel sottotitolo, il quotidiano sottolinea come il CEO della Juventus, Francesco Comolli, speri di cedere rapidamente il serbo, ma al contempo specifica che “nessuno sconto al Milan” sarà concesso. Questo indica una posizione ferma da parte della Juventus riguardo al prezzo, nonostante la volontà di concludere l’affare.

Secondo quanto riportato dalla rosea, il Diavolo potrebbe fare capolino e presentare un’offerta concreta per Vlahovic dopo Ferragosto, qualora la situazione dell’attaccante serbo dovesse rimanere invariata e il prezzo non subire ulteriori variazioni. La cautela del Milan è comprensibile, volendo attendere il momento più propizio per sferrare l’attacco decisivo. L’arrivo di Vlahovic consentirebbe ad Allegri di avere a disposizione un attaccante di peso, con caratteristiche diverse da Gimenez, offrendo al tecnico nuove soluzioni tattiche e una maggiore profondità in un reparto cruciale.

L’operazione Vlahovic, seppur complessa, rappresenta una delle priorità assolute per il Milan in queste ultime settimane di mercato. La riuscita di questo trasferimento potrebbe dare una spinta decisiva alle ambizioni rossonere in vista della prossima stagione, fornendo ad Allegri quella versatilità offensiva tanto ricercata da Igli Tare per rendere il Milan competitivo su tutti i fronti. Il conto alla rovescia è iniziato, e i tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa avvincente trattativa.