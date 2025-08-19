Calciomercato Milan, ad oggi Vlahovic è il piano B! Questo profilo è balzato in cima alle preferenze del club. Le ultimissime sui rossoneri

La ricerca del nuovo attaccante del Milan continua a tenere banco e, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, le strategie della dirigenza rossonera si fanno sempre più chiare. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi su SportMediaset, il club ha due strade principali per rinforzare il reparto offensivo, con una preferenza ben definita in questo momento.

Al momento, il nome in pole position per vestire la maglia del Milan è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, già da tempo nei radar della società, è considerato la soluzione più concreta e percorribile a livello di costi. Il suo profilo giovane e le sue caratteristiche tecniche e fisiche si sposano perfettamente con il progetto rossonero, rendendolo il principale candidato per la fascia.

Tuttavia, il Milan non ha abbandonato l’idea di un colpo di mercato clamoroso e continua a monitorare da vicino la situazione di Dusan Vlahovic. Il serbo rimane il piano B, un sogno che metterebbe d’accordo tutti, ma la cui fattibilità è legata a una serie di ostacoli finanziari non indifferenti. La trattativa con la Juventus richiede un indennizzo stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che al momento rende l’operazione economicamente complessa. A ciò si aggiunge l’ingaggio elevato del giocatore, un ulteriore fattore che complica la riuscita dell’affare.

La chiave per sbloccare la pista Vlahovic, secondo Raimondi, potrebbe arrivare dalla cessione ormai vicinissima di Noah Okafor al Leeds. Il ricavato dalla sua vendita andrebbe infatti a finanziare una parte del costo del cartellino e l’ingaggio dell’attaccante serbo. Al momento, però, è il danese a essere in vantaggio, anche se il Milan, fino all’ultimo, continuerà a sperare in un’opportunità per il suo sogno più grande.