Calciomercato Milan, Pedullà conferma tutto! Vlahovic nel mirino, è successo nelle ultime ore

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato il forte interesse dei rossoneri per Dusan Vlahovic

La vicenda Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel calciomercato estivo, con il futuro del centravanti serbo ancora in bilico. Nonostante le dichiarazioni del direttore generale della Juventus, Damien Comolli, che ha sottolineato la necessità di una soluzione economicamente vantaggiosa per i bianconeri, la situazione rimane sostanzialmente invariata. La Juventus è in attesa di offerte concrete per Vlahovic, ma finora nessun club si è fatto avanti in modo deciso. Anche l’ipotesi di una rescissione contrattuale, inizialmente esplorata dal giocatore stesso, ha perso quota. In questo scenario di incertezza, il calciomercato Milan si posiziona in agguato, monitorando attentamente gli sviluppi, sebbene l’elevato stipendio del calciatore rappresenti un ostacolo significativo da superare.

Le Novità dal Mercato: Vlahovic Vuole il Milan?

A gettare nuova luce sulla complessa trattativa è stato Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, intervenuto questa mattina a Sportitalia. Le sue dichiarazioni hanno riacceso le speranze dei tifosi milanisti e gettato un’ombra sul futuro di Vlahovic a Torino.

“Oggi c’è stato un dialogo fitto tra l’entourage di Vlahovic e chi rappresenta il Milan,” ha rivelato Pedullà. “Il centravanti serbo ha detto di voler aspettare il Milan, di voler dare la precedenza al Milan: aveva già avuto dei contatti diretti con Allegri, il nuovo allenatore del Milan.”

Queste parole confermano quanto fosse già trapelato: la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Pedullà ha aggiunto: “Abbiamo sempre detto che agosto sarà il mese fondamentale per capire e il giocatore per ora ha rispettato il suo diktat, cioè non accettare delle proposte non gradite. Da quando ha parlato con Allegri, Vlahovic vuole seguire questa strada: la fattibilità dell’operazione dipende dalla sostenibilità economica.”

Juventus e Milan: Uno Scontro Diretta?

Le affermazioni di Pedullà delineano un quadro molto più netto per il futuro di Vlahovic: “Oggi mi sento di dire: o resta alla Juve o va al Milan.” Questa previsione sottolinea come la corsa al serbo si sia ormai ridotta a un duello tra le due grandi del calcio italiano.

Per quanto riguarda il costo del cartellino, Pedullà ha fornito indicazioni concrete: “Sul costo del cartellino ci si potrà trovare a metà strada tra 10 e 20 milioni di euro aggiungendo dei bonus.” Questa cifra suggerisce una potenziale svalutazione per la Juventus, ma aprirebbe le porte a un’operazione più accessibile per il Milan, che sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare sta cercando rinforzi mirati.