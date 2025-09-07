Calciomercato Milan, futuro incerto per Vlahovic: Fabrizio Romano ha fatto il punto riguardo ad un suo possibile approdo nel 2026. Le ultimissime

Nel consueto aggiornamento sul suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, svelando la verità dietro i presunti interessi di Milan e Inter. Le voci su un possibile accordo a parametro zero tra l’attaccante serbo e le due big milanesi si sono rincorse a lungo, ma Romano ha voluto fare chiarezza.

“Tante domande sul fatto che Dusan Vlahovic possa già avere un accordo con l’Inter a parametro zero. Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta alcun accordo già fatto da Dusan Vlahovic e nessuna squadra. Il discorso che abbiamo letto con l’Inter, il Milan, con nessuna squadra. A me non risulta che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno in vista del 2026. A me risulta che Vlahovic prenda seriamente in considerazione di lasciare la Juventus a parametro zero, e quindi di scegliere dal primo gennaio dove andare in massima libertà, senza dover interpellare la Juventus, ma non mi risulta che Dusan Vlahovic abbia già un accordo fatto o che abbia già scelto l’Inter, il Milan, un club inglese. Poi quando Vlahovic farà una scelta saremo qui a raccontarvi tutto”.

Le parole di Romano confermano che la situazione di Vlahovic è ancora del tutto aperta. Il serbo, il cui contratto con la Juventus scade nel 2026, sta valutando l’opzione di non rinnovare per potersi accasare in un nuovo club a parametro zero. Una mossa che gli garantirebbe una maggiore libertà di scelta e un ingaggio più alto.

Per il Milan di Allegri e Tare, Vlahovic rappresenterebbe un colpo di mercato straordinario, un attaccante giovane ma già affermato a livello internazionale. L’eventuale arrivo del serbo, senza dover pagare un cartellino, permetterebbe al club rossonero di investire su altri ruoli. La partita per accaparrarsi Vlahovic è ancora tutta da giocare, e le sue decisioni saranno cruciali per il mercato delle big italiane ed europee.