Calciomercato Milan, la Juve abbassa le pretese per Vlahovic? Tare resta alla finestra, si apre lo scenario. Le ultimissime notizie

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra giunta ai titoli di coda, ma il modo in cui le strade si separeranno è ancora tutto da definire. Come riportato questa mattina da Il Giornale, il club bianconero ha categoricamente rifiutato la prima proposta di risoluzione del contratto presentata dall’agente del serbo, Darko Ristic. La posizione della Juventus è chiara: non intende “regalare” il cartellino del centravanti, nonostante la volontà del giocatore di lasciare Torino.

Tuttavia, la società juventina si mostra disposta a fare uno sconto sul prezzo di Vlahovic. Dagli attuali 20 milioni di euro, la richiesta per il cartellino del serbo potrebbe scendere a una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Questa flessibilità da parte della Juventus apre nuove prospettive e potrebbe accelerare il processo di cessione.

A monitorare con grande attenzione la situazione c’è il Milan, guidato da Massimiliano Allegri. L’allenatore, che ha già avuto modo di lavorare con Vlahovic alla Juventus, potrebbe essere un fattore determinante per un eventuale trasferimento. La sua stima per le qualità del centravanti e la conoscenza reciproca potrebbero facilitare l’inserimento di Vlahovic in rossonero.

La possibilità che Vlahovic possa riabbracciare Allegri al Milan è un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede, soprattutto alla luce della volontà della Juventus di monetizzare, seppur con uno sconto, la cessione del giocatore. Resta da vedere se il Milan deciderà di affondare il colpo e se le parti riusciranno a trovare un’intesa che soddisfi tutti i soggetti coinvolti.