Calciomercato Milan, non tramonta la pista Dusan Vlahovic! Tare attende, anche se in testa ha un piano ben preciso. Le ultimissime sui rossoneri

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha analizzato la complessa situazione di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus che si trova al centro di un intricato intreccio di mercato. Il Milan, che lo ha messo nel mirino, sta monitorando con attenzione la situazione, in attesa di un’occasione favorevole.

“Il caso emblematico è quello di Vlahović,” ha dichiarato Marchetti. “Nessuno finora si è avvicinato alle richieste della Juve, né per il cartellino né per l’ingaggio da 11 milioni netti a stagione.” Queste cifre elevate rappresentano un ostacolo significativo per qualsiasi club, compreso il Milan, che si trova a gestire un budget e una politica salariale ben definiti.

Il Milan, pur interessato, sta mantenendo una posizione di attesa, pronto a intervenire solo se i costi dovessero scendere. Tuttavia, come sottolineato da Marchetti, questa situazione presenta rischi per tutte le parti coinvolte. “La Juve rischia di tenersi un giocatore che non è più al centro del progetto tecnico,” ha spiegato. Il club bianconero, che ha bisogno di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, si troverebbe con un giocatore costoso e non pienamente integrato.

Anche per Vlahović la situazione è delicata: “rischia di rimanere in un ambiente in cui è chiaramente un separato in casa, ma dove ha comunque un contratto pesante da onorare.” Infine, anche il Milan rischia: “aspettando le condizioni ideali, rischia di restare senza il centravanti che cerca.” Il club rossonero ha sì una lista di alternative, che include nomi come Højlund ed Embolo, ma l’incertezza sul colpo grosso potrebbe complicare la pianificazione della squadra.