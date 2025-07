Calciomercato Milan, retroscena sul pensiero di Allegri su Vlahovic: non è il suo preferito ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

Luca Bianchin, stimato giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è espresso con chiarezza sulla potenziale riunione tra Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri, questa volta sotto i colori del Milan. L’idea di vedere l’attaccante serbo in rossonero, ritrovando il tecnico che lo ha già allenato alla Juventus, sembra essere un’opzione che trova consensi, specialmente da parte di Allegri.

Bianchin sottolinea come Vlahovic, a soli 25 anni, sia già un attaccante “definito”. Le sue caratteristiche sono evidenti: “svaria il giusto e dà il meglio in area e immediate vicinanze”. Sebbene ci sia spazio per migliorare nei dettagli, la sua identità calcistica è chiara. Questa specificità è un punto a favore per Allegri, che, come riporta Bianchin, ha “alzato il pollice” riguardo a un suo possibile arrivo.

Pur riconoscendo che Vlahovic potrebbe non essere “l’attaccante preferito” in assoluto di Allegri, dati i numerosi campioni avuti in carriera dal tecnico, il giornalista evidenzia una preferenza marcata. Allegri, infatti, “lo preferisce a soluzioni sperimentali, non testate nel campionato italiano”. Questa scelta denota una propensione per la sicurezza e la conoscenza delle dinamiche della Serie A, piuttosto che avventurarsi in scommesse.

Nonostante Allegri sia consapevole che Vlahovic “non è l’attaccante perfetto” – e che “potrebbe giocare di più con la squadra e tecnicamente ha limiti” – la sua esperienza e la sua fisicità lo rendono un elemento prezioso. Il tecnico “lo conosce, sa che Vlahovic conosce l’indirizzo per la porta e ha fisico per aiutare la squadra a risalire il campo”. In sintesi, un profilo che, pur con i suoi difetti, offre garanzie e concretezza, aspetti fondamentali nella visione tattica di Massimiliano Allegri.