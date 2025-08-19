Connect with us

Calciomercato Milan, 15 milioni di euro non bastano per Vlahovic! Le ultimissime sul bomber obiettivo rossonero

1 minuto ago

Calciomercato Milan, 15 milioni di euro non bastano per Vlahovic! Le ultimissime sul bomber obiettivo rossonero e i dettagli

Milan di Nuovo su Vlahovic: la Distanza tra le Parti

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan è tornato con forza su Dusan Vlahovic. Con il Napoli che si è fiondato su Rasmus Hojlund, i rossoneri hanno riacceso i contatti con la Juventus per il centravanti serbo, da sempre il preferito di Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto offensivo. L’idea è quella di definire un affare che, pur non essendo semplice, non sembra impossibile.

Le Cifre della Trattativa: Cartellino e Ingaggio

L’ostacolo principale per il Milan è la differenza tra l’offerta e la richiesta della Juventus. Per il cartellino, il Diavolo ha stanziato 15 milioni di euro, mentre i bianconeri ne chiedono 25. La distanza non è insormontabile, ma rappresenta comunque un punto da negoziare.

Il vero nodo della trattativa è l’ingaggio del giocatore. Vlahovic, con un solo anno di contratto residuo con la Juventus, percepisce 12 milioni di euro netti. Il Milan non può garantire questa cifra e, secondo le indiscrezioni, non vorrebbe arrivare a mettere sul piatto nemmeno la metà. La palla passa ora al giocatore, che per il momento sembra irremovibile sulla sua richiesta.

