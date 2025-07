Calciomercato Milan, piovono conferme su Dusan Vlahovic! Scelta presa, adesso la trattativa con la Juve… Ultimissime notizie

Nonostante la presenza di Santiago Gimenez in rosa, Massimiliano Allegri non sembra del tutto convinto che l’attaccante argentino possa reggere da solo il peso dell’attacco del Milan per la prossima stagione. Secondo il tecnico toscano, le caratteristiche fisiche e tecniche di Gimenez non lo renderebbero il “centravanti allegriano” per eccellenza, ovvero quel tipo di punta capace di fare reparto da sola, tenere palla e far salire la squadra. Un’analisi, questa, che ha spinto il Milan a guardarsi attorno per un profilo più in linea con le esigenze tattiche di Allegri.

Ed è proprio in questa direzione che si muovono le indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere della Sera, che titola a caratteri cubitali: “L’obiettivo è Vlahovic“. Il centravanti serbo, in uscita dalla Juventus, sarebbe infatti il profilo ideale individuato da Allegri per completare il reparto offensivo rossonero. Dusan Vlahovic rappresenta per Allegri un attaccante con le qualità fisiche e la capacità di finalizzazione che servono per l’attacco del Milan. La sua possente struttura fisica, unita a un fiuto del gol notevole, lo renderebbero il perno attorno al quale costruire la manovra offensiva.

La situazione di Vlahovic alla Juventus è nota: il club bianconero è disposto a cederlo, a fronte di un’offerta ritenuta congrua. Questo apre scenari interessanti per il Milan, che potrebbe tentare l’affondo per portare a Milano un attaccante di caratura internazionale. L’arrivo di Vlahovic non solo risolverebbe i dubbi di Allegri sulla tenuta dell’attacco, ma darebbe anche un segnale forte al campionato e alle ambizioni del club.