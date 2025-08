Condividi via email

Calciomercato Milan, svelato il piano B di Tare a Dusan Vlahovic: se non arriva il serbo sarà caccia a questi due profili. Le ultimissime sui rossoneri

Nel caso in cui la situazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic dovesse rimanere in una fase di stallo, il Milan si troverebbe costretto a cercare un nuovo attaccante nelle ultime settimane di agosto. Questa eventualità rende sempre più probabile che il club rossonero piazzi un colpo di mercato last minute.

Le tempistiche ristrette e la necessità di agire con prontezza portano a pensare che il Milan difficilmente opterebbe per un acquisto a titolo definitivo. La strategia più probabile, in questo scenario, sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. Questo approccio permetterebbe al Milan di rinforzare l’attacco immediatamente, senza un esborso economico immediato, e di valutare il giocatore con calma prima di prendere una decisione definitiva.

In questo contesto, alcuni dei nomi circolati negli ultimi giorni si allineano perfettamente con questa strategia. Tra tutti, spiccano Rasmus Hojlund del Manchester United e Gonçalo Ramos del PSG. Per entrambi gli attaccanti, l’acquisto a titolo definitivo sembra al momento una strada impraticabile, soprattutto per le richieste economiche dei rispettivi club. Un prestito, invece, potrebbe sbloccare la situazione e offrire al Milan l’opportunità di avere a disposizione un attaccante di alto livello.

Il Milan, quindi, sta monitorando attentamente la situazione di Vlahovic, ma allo stesso tempo sta già preparando un piano B per evitare di trovarsi impreparato. La strategia del prestito con diritto di riscatto per Hojlund e Ramos sembra essere la soluzione ideale per affrontare le incertezze del mercato e garantire un rinforzo di qualità al reparto offensivo.