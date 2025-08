Calciomercato Milan, rivelazione clamorosa su Vlahovic: c’è lo zampino di Mourinho… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su Gazzetta.it, il futuro di Dušan Vlahović alla Juventus è sempre più in bilico, e il Milan sta monitorando la situazione con grande attenzione. L’unico interessamento concreto per l’attaccante serbo arriva al momento dal Fenerbahce, che ha offerto 30 milioni per il cartellino e un ingaggio di 10 milioni l’anno al giocatore.

Tuttavia, il Milan sta lavorando sotto traccia attraverso un intermediario e ha già ricevuto la disponibilità del giocatore a trasferirsi in rossonero, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Max Allegri. Il nodo principale della trattativa rimane l’alto ingaggio di Vlahović, che percepisce 8 milioni di euro più 4 di bonus fedeltà. Per superare questo ostacolo, il Milan starebbe valutando una soluzione creativa: richiederlo in prestito, con la Juventus che si farebbe carico di una parte dello stipendio, ipoteticamente tra i 3 e i 4 milioni di euro.

La situazione è resa ancora più complessa dalle diverse strategie dei due club: la Juventus ha fretta di cedere il serbo per poter affondare il colpo per Kolo Muani, mentre il Milan adotta una strategia attendista, puntando a chiudere l’affare negli ultimi dieci giorni di mercato. Il direttore sportivo della Juventus, Comolli, sta cercando di mettere pressione sull’attaccante, prospettandogli una permanenza a Torino se non arriverà un’offerta soddisfacente. La “telenovela” Vlahović è quindi tutt’altro che conclusa, con il Milan in agguato, pronto a cogliere l’opportunità al momento giusto.