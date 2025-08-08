Calciomercato Milan, questo profilo ha superato Dusan Vlahovic nelle preferenze: Tare è al lavoro per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e il Milan sembra aver cambiato obiettivo per l’attacco. Dopo settimane in cui il nome di Dusan Vlahovic della Juventus sembrava essere in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, le recenti difficoltà nella trattativa hanno spinto il Diavolo a esplorare nuove strade. L’attenzione si è ora spostata con decisione su un altro talento, il giovane danese Rasmus Hojlund.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan ha già iniziato a muoversi concretamente per l’attaccante del Manchester United. Emissari del club rossonero sarebbero volati a Manchester per sondare il terreno e comprendere i margini di manovra con i Red Devils. L’obiettivo è capire la fattibilità di un’operazione che porterebbe l’ex attaccante dell’Atalanta a vestire la maglia rossonera.

L’operazione per Vlahovic si è complicata per diversi motivi, tra cui le elevate richieste economiche della Juventus e la forte concorrenza di altri club europei. Di fronte a questa situazione, il Milan ha preferito non perdere tempo e concentrarsi su un profilo giovane, di grande prospettiva e che conosce già bene la Serie A. Hojlund rappresenterebbe l’investimento ideale per il futuro, un attaccante moderno, potente e con un grande potenziale di crescita.

Non è escluso che già nel prossimo fine settimana ci possano essere degli sviluppi significativi. Il Milan, infatti, sarà impegnato in due amichevoli contro Leeds e Chelsea tra Dublino e Londra. Questa trasferta potrebbe essere l’occasione perfetta per intensificare i contatti con l’entourage del giocatore e con il Manchester United, magari sfruttando la vicinanza geografica per mandare un segnale forte al club inglese.

Il Milan ha fretta di chiudere la trattativa per regalare ad Allegri un nuovo attaccante il prima possibile. Con l’inizio del campionato che si avvicina, la dirigenza vuole evitare di arrivare agli ultimi giorni di mercato con la casella del centravanti ancora vuota.