Calciomercato Milan, Tare traccia la linea per Dusan Vlahovic: svelata la strategia per il bomber serbo. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2026 e ogni possibilità di rinnovo ormai tramontata, l’attaccante serbo è diventato uno dei principali indiziati a lasciare il club bianconero nella prossima sessione di mercato. La sua cessione, infatti, rappresenterebbe per la Juventus un’importante mossa strategica per sbloccare il mercato in entrata e finanziare nuovi acquisti. Il costo del suo ingaggio e la necessità di fare cassa, rendono la sua partenza quasi inevitabile, nonostante il valore tecnico del giocatore.

Tra le possibili destinazioni, l’ipotesi di un suo trasferimento al Milan sta prendendo sempre più piede. A Milanello, Vlahovic ritroverebbe il suo ex allenatore, Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto alla Juventus e che lo stima profondamente. L’interesse del Milan, però, si muove con grande cautela e senza fretta. La dirigenza rossonera, consapevole della situazione contrattuale del giocatore e della necessità della Juventus di cederlo, intende attendere le ultime battute del mercato per provare a ottenere il centravanti a condizioni più vantaggiose possibile. Si prospetta quindi una vera e propria partita a scacchi tra i due club, con il Milan che proverà a sfruttare il fattore tempo per abbassare il costo del cartellino e l’ingaggio. Per Vlahovic, il Milan rappresenterebbe una nuova sfida, un’opportunità per rilanciarsi e dimostrare tutto il suo potenziale in un contesto differente e sotto la guida di un allenatore che lo conosce bene.