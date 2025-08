Calciomercato Milan, la Juventus ha aperto alla cessione di Dusan Vlahovic! Serve questa cifra per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le recenti indiscrezioni riportate da Orazio Accomando a SportMediaset, la Juventus ha aperto a una possibile cessione di Dusan Vlahovic. La notizia, che ha acceso l’interesse nel calciomercato italiano, riguarda in particolare un’ipotetica trattativa con il Milan, una diretta concorrente per la qualificazione alla Champions League.

La Juventus, pur riconoscendo l’importanza di Vlahovic, sarebbe disposta a privarsi del suo attaccante serbo, ma a condizioni economiche ben precise. I bianconeri non avrebbero infatti intenzione di accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe un investimento significativo per qualsiasi club.

Per il Milan, Vlahovic rappresenta uno dei nomi in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo. Il club rossonero, tuttavia, sta valutando con attenzione anche altri profili per l’attacco, in un’ottica di mercato che mira a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze economiche e tattiche. L’interesse per Vlahovic è concreto, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta esplorando diverse opzioni per non farsi sfuggire l’occasione di ingaggiare un centravanti di alto livello.

Questa potenziale operazione di mercato dimostra come le dinamiche tra le grandi squadre italiane siano sempre più complesse, con trattative che coinvolgono giocatori di punta e cifre importanti. Il futuro di Dusan Vlahovic e le decisioni del Milan in merito al suo attacco saranno sicuramente tra i temi più caldi delle prossime settimane, con i tifosi che attendono con ansia di scoprire chi guiderà l’attacco rossonero nella prossima stagione.