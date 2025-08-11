Calciomercato Milan, D’Ubaldo: «Vlahovic può essere un’operazione utile vista la sua posizione alla Juventus»

Calciomercato Milan, il giornalista Guido D’Ubaldo fa il punto in casa rossonera riguardo alla ricerca del nuovo centravanti

Le dichiarazioni del giornalista Guido D’Ubaldo a Radio Sportiva, riprese da MilanNews.it, hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calciomercato. Secondo D’Ubaldo, il futuro di Dusan Vlahovic non è più alla Juventus. “A me sembra che l’esperienza di Vlahovic alla Juventus sia terminata” ha dichiarato, aggiungendo un’affermazione molto forte: “Se dovesse restare rischia di essere un separato in casa”. Le parole sottolineano un’evidente rottura tra il giocatore e la società bianconera, che non sembra più contare su di lui per il futuro. Questo scenario apre a nuove possibilità per il mercato e accende le speranze di altri club, in particolare il Milan.

L’ipotesi più probabile per il futuro di Vlahovic, secondo D’Ubaldo, non è una semplice cessione, ma un ruolo cruciale come pedina di scambio. “Mi pare più possibile che venga usato come pedina di scambio, come al Newcastle per Tonali o in altre operazioni che possono essere utili come il Milan” ha spiegato. Questa strategia potrebbe permettere alla Juventus di sbloccare altre trattative importanti, sfruttando il valore del giocatore per acquisire nuovi talenti.

Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un attaccante di alto livello e, secondo D’Ubaldo, ha individuato in Vlahovic la sua prima scelta. L’eventuale arrivo del serbo andrebbe a rinforzare in maniera significativa il reparto offensivo, assecondando le richieste di Allegri. L’interesse del Milan è concreto, e D’Ubaldo ha specificato che solo se l’affare Vlahovic non dovesse andare in porto, i rossoneri si sposterebbero su altri obiettivi, come Rasmus Hojlund. L’operazione “Vlahovic al Milan rappresenterebbe una mossa di mercato estremamente audace e ambiziosa”.

D’Ubaldo ha anche commentato il rendimento del giocatore: “Ha dimostrato di essere un grandissimo centravanti, soprattutto alla Fiorentina ma anche nella prima parte della sua prima stagione alla Juventus”. Tuttavia, ha evidenziato un calo di forma e di prestazioni nel tempo: “Si è perso per strada e a oggi non ci sono le condizioni per tentare il suo recupero.” La situazione è definita come un vicolo cieco, che ha portato la Juventus a escluderlo dai piani futuri. Il paragone con la vicenda di Victor Osimhen al Napoli suggerisce che la rottura è profonda e irreversibile. Ora la palla passa alla Juventus, che dovrà trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte, e al Milan, che monitora attentamente la situazione per regalare ad Allegri il bomber desiderato.