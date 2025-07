Calciomercato Milan, Tare e Allegri non mollano la presa per Dusan Vlahovic: intanto la Juve ha fissato il prezzo. Le ultimissime

Il mercato della Juventus è in fermento, e il nome di Dusan Vlahovic continua ad essere al centro delle discussioni. Secondo quanto riportato da Matteo Nava su La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno una condizione chiara e irremovibile per la cessione del centravanti serbo: non generare minusvalenza. Questa è la chiave di volta per capire le strategie del club torinese.

Per questo motivo, la Juventus ha fissato il prezzo di Vlahovic tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che corrisponde alla quota residua a bilancio del suo cartellino. Nonostante la consapevolezza che il Milan, o altre squadre interessate, busseranno alla porta dopo Ferragosto, la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di “pagare” per liberarsi del numero nove e spedirlo a Milano.

Come sottolinea Nava, Vlahovic potrebbe cambiare maglia per circa metà del valore assoluto del suo cartellino, ma questo sarà l’unico “favore” che la Juventus è disposta a concedere. Non ci saranno ulteriori sconti o agevolazioni. Fino a quando non arriverà un’offerta soddisfacente, Dusan continuerà ad allenarsi e a sudare agli ordini del nuovo tecnico, Igor Tudor, mettendosi a disposizione della squadra quando chiamato in causa.

Solo nel momento in cui la Juventus riceverà un’offerta che rispetti le proprie condizioni economiche, le strade del serbo e dei bianconeri potranno separarsi. La situazione è chiara: la Juventus è disposta a cedere Vlahovic, ma solo alle sue condizioni, tutelando al massimo il proprio bilancio e il valore residuo del calciatore. Il futuro di Vlahovic è appeso a un filo, ma il prezzo è già stato stabilito.