Calciomercato Milan, ultim’ora Dusan Vlahovic! Tare ha le idee molto chiare, svelato il piano per prenderlo. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus. I rossoneri sono consapevoli che l’attaccante serbo è percepito come un problema dalla dirigenza bianconera e vedono in questa potenziale rottura un’opportunità di mercato molto interessante.

Il Milan, infatti, è convinto che la Juventus possa essere disposta a cedere Vlahovic a condizioni economiche vantaggiose, proprio per liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore che, almeno fino a questo momento, non ha soddisfatto appieno le aspettative. L’idea è quella di approfittare della situazione di stallo per avviare una trattativa e portare a casa un profilo di alto livello.

All’interno della società milanista, il nome di Vlahovic genera ampi consensi. La dirigenza, in particolare, è convinta che l’ex Fiorentina abbia le qualità per diventare il terminale offensivo ideale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. La sua fisicità, la sua capacità di finalizzazione e la sua giovane età lo rendono un profilo estremamente attrattivo, in grado di garantire un presente e un futuro di grande successo all’interno del sistema di gioco dell’allenatore.

La pista Vlahovic è, dunque, una delle primissime opzioni sul taccuino del Milan per rinforzare l’attacco. I rossoneri, pur sapendo che la trattativa sarà complessa, sono pronti a tentare l’affondo e a fare un sacrificio economico per portare a casa un giocatore che potrebbe fare la differenza. L’obiettivo è quello di rafforzare il reparto offensivo con un colpo di mercato di grande impatto, in grado di spostare gli equilibri e di proiettare la squadra verso traguardi ancora più ambiziosi.