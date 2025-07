Condividi via email

Calciomercato Milan, annuncio di Fabrizio Romano su Dusan Vlahovic: come stanno le cose con la Juventus. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane uno dei nodi più intricati e discussi di questa sessione di mercato, con la possibilità che la trattativa si trascini fino agli ultimi giorni disponibili. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la sensazione è che il bomber serbo possa rimanere in bianconero ancora a lungo, almeno fino a quando non si delineerà una situazione più chiara.

Nonostante la permanenza, il Milan continua a tenere Vlahovic sotto stretta osservazione. Il club rossonero, in particolare con l’interesse del tecnico Massimiliano Allegri, vede nel serbo un potenziale rinforzo di peso per l’attacco. Tuttavia, le condizioni del Milan sono molto precise e dettate da una strategia finanziaria prudente: l’acquisto si concretizzerebbe solo a un prezzo estremamente contenuto. Questa rigidità sul costo rende l’operazione complessa, considerando l’investimento iniziale della Juventus per Vlahovic.

Nel frattempo, la situazione contrattuale del giocatore è un fattore da non sottovalutare. La Juventus, infatti, continua a farsi carico dell’ingaggio di Vlahovic, coprendo già le mensilità di luglio e agosto. Questo peso economico potrebbe spingere la società torinese a considerare soluzioni alternative qualora non si concretizzasse una cessione vantaggiosa. La dirigenza bianconera si trova di fronte a una duplice sfida: trovare una sistemazione che soddisfi le proprie richieste economiche e, allo stesso tempo, gestire un giocatore che, se non ceduto, inciderà pesantemente sul bilancio.

La distanza tra la valutazione della Juventus e le offerte, o meglio le condizioni, del Milan, rende la trattativa una vera e propria telenovela. Le tempistiche, come spesso accade nel calciomercato, giocheranno un ruolo cruciale. È plausibile che, man mano che ci si avvicinerà alla chiusura della finestra di trasferimenti, le posizioni possano ammorbidirsi, aprendo spiragli per un accordo che oggi appare difficile. L’attesa è dunque alta, con Vlahovic al centro di un intrigo di mercato che potrebbe risolversi solo sul gong finale.