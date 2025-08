Calciomercato Milan, spunta la grande alternativa a Vlahovic: se salta il serbo Tare andrà su di lui. Le ultimissime sui rossoneri

Nel contesto di una frenetica sessione di calciomercato, il Milan di Massimiliano Allegri, ora al timone, si sta muovendo attivamente per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo primario per il ruolo di centravanti è il serbo Dusan Vlahovic, attualmente in forza alla Juventus. Nonostante l’interesse, l’operazione si preannuncia complessa. La Juventus, infatti, non è incline a fare sconti per la cessione del suo attaccante, rendendo l’acquisto oneroso per le casse rossonere.

Le alte richieste del club bianconero spingono il Milan a valutare anche piste alternative. Tra i nomi emersi c’è quello di Rasmus Hojlund, il giovane danese che milita nel Manchester United. La possibilità di un prestito per Hojlund lo rende un’opzione molto più accessibile e potenzialmente vantaggiosa per il club di Via Aldo Rossi.

La scelta tra Vlahovic e Hojlund non è solo una questione economica, ma anche strategica. Vlahovic rappresenta una certezza per il campionato italiano, un attaccante già rodato e con una spiccata capacità realizzativa in Serie A. Hojlund, sebbene dotato di grande potenziale, è una scommessa, un talento da plasmare e integrare in un sistema di gioco che Allegri sta costruendo. La dirigenza rossonera, in sinergia con l’allenatore, dovrà ponderare attentamente quale dei due profili sia più adatto al progetto tecnico del Milan.