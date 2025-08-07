Calciomercato Milan, rimane sempre questo nome oltre a Vlahovic e Hojlund: è il piano B di Tare. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il Milan non ha ancora perso di vista Breel Embolo, l’attaccante svizzero del Monaco. Nonostante le voci su altri nomi, come Vlahović e Højlund, il club rossonero continua a considerare Embolo come una valida opzione per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Marchetti sottolinea che le caratteristiche del giocatore si adattano perfettamente al progetto tecnico del Milan: un attaccante forte fisicamente, in grado di agire sia come punta centrale che come esterno, con una buona capacità di finalizzazione. La sua duttilità tattica e l’esperienza internazionale lo renderebbero un profilo ideale per la squadra rossonera, che cerca un giocatore pronto a fare la differenza fin da subito.

La situazione di Embolo al Monaco non è semplice. L’attaccante svizzero, reduce da un infortunio, ha bisogno di ritrovare la continuità e la forma migliore. Il Milan potrebbe sfruttare questa situazione per intavolare una trattativa a condizioni favorevoli, magari un prestito con diritto di riscatto, una formula che il club di via Aldo Rossi ha già utilizzato in passato con successo.

L’interesse del Milan per Embolo non è una novità, ma la conferma da parte di Luca Marchetti riaccende i riflettori su questa pista di mercato. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe essere intrigato dalla possibilità di mettersi in gioco in un campionato competitivo come la Serie A e in un club prestigioso come il Milan. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per capire se il club rossonero deciderà di affondare il colpo per l’attaccante svizzero.