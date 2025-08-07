Calciomercato Milan, Paganini: Chi tra «Vlahovic e Hojlund? Allegri spinge per questa soluzione». Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del Milan si anima con il duello per l’attaccante, e secondo l’esperto Paolo Paganini la corsa tra Dušan Vlahović e Rasmus Højlund è ancora aperta. Intervenuto a TMW Radio, Paganini ha fornito un quadro dettagliato della situazione, con il nome di Vlahović che sembra tornato prepotentemente in auge.

“Sono arrivati gli emissari dello United a Milano,” ha rivelato Paganini, aggiungendo che la “valigia è piena perché c’è Højlund, Sancho e Zirkzee.” Quest’ultima è un’informazione interessante, in quanto si parla poco dell’attaccante olandese, ma lo United starebbe cercando di cederlo, rendendolo una potenziale opzione per altre squadre.

La chiave della vicenda, però, potrebbe essere un vertice che si terrà a Torino. “Domani vertice a Torino tra Comolli, Modesto, Tudor e Chiellini,” ha spiegato Paganini, “dove si parlerà di questi giocatori, e soprattutto di Vlahović.” Questo incontro potrebbe essere decisivo per il futuro del serbo.

Il Milan ha già fatto la sua mossa per Vlahović, offrendogli “un contratto di 4 anni a 6 milioni” a stagione. Sebbene il giocatore non sembri avere “tutta questa frenesia”, Paganini ha sottolineato un dettaglio importante: “ha sentito Allegri e vorrebbe andare lì.” L’interesse del tecnico rossonero per il giocatore è un fattore determinante.

Nonostante la pista Højlund sia ancora viva, Paganini ha una sensazione chiara: “Ho la sensazione che il Milan proverà a portare a casa Vlahović.” L’esperto lo dà ancora “in vantaggio su Højlund,” aggiungendo che “Allegri sa le potenzialità di questo giocatore,” confermando il desiderio dell’allenatore di avere il serbo in squadra.