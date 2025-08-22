Calciomercato Milan, scenario clamoroso sul futuro di Dusan Vlahovic: adesso il bomber rischia grosso. Le ultimissime sui rossoneri

Quella che un tempo sembrava una certezza inamovibile, ovvero il progetto tecnico interamente costruito attorno a Dusan Vlahovic, oggi è tutt’altro che solida. Il centravanti serbo si trova in una fase cruciale della sua avventura alla Juventus, stretto tra l’imminente arrivo di Randal Kolo Muani e la mancanza di offerte concrete per lui, sia dall’Italia che dall’estero. Come riportato da Tuttosport, la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest ha sbloccato le risorse necessarie per l’assalto finale all’attaccante francese. Kolo Muani, reduce da un prestito convincente, è considerato dal tecnico Igor Tudor il perno offensivo ideale su cui costruire il nuovo assetto tattico.

La decisione del direttore generale Damien Comolli di procedere con l’acquisto di Kolo Muani a prescindere dal futuro di Vlahovic ha messo il serbo con le spalle al muro. Per lui, al momento, restano sul tavolo due scenari. Il primo è una permanenza a Torino almeno fino al mercato di gennaio, per poi ridiscutere il proprio futuro e valutare nuove opzioni. Il secondo, decisamente più inatteso, riguarda il ritorno di fiamma del Milan. I rossoneri, che in passato avevano già mostrato un forte interesse per Vlahovic, potrebbero infatti tornare alla carica qualora non riuscissero a chiudere le trattative per i loro obiettivi principali, Victor Boniface (ad un passo) o Rasmus Hojlund.

Il rapporto tra Vlahovic e la Juventus sembra comunque avviato alla conclusione. A partire dal 2026, il giocatore potrà gestire il proprio destino con maggiore autonomia, un segnale che fa intuire un percorso lontano da Torino. Nel frattempo, l’intera attenzione del calciomercato Juve è concentrata su Kolo Muani: l’allenatore, che inizialmente aveva un’altra visione, ha progressivamente adattato i suoi schemi, immaginando il francese al centro del suo progetto. Il tempo stringe e il club bianconero dovrà risolvere in fretta questa delicata situazione, definendo il futuro di Vlahovic e completando l’acquisto di Kolo Muani. Due operazioni strettamente legate che determineranno il volto della Vecchia Signora per la nuova stagione.