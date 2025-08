Calciomercato Milan: Vlahovic resta un sogno concreto? Le parole di Comolli e l’ombra del Fenerbahce

Calciomercato Milan, resiste l’opzione Dusan Vlahovic per l’attacco della prossima stagione: il serbo dà la preferenza ai rossoneri

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare emozioni e colpi di scena, e uno dei nomi che più accende la fantasia dei tifosi milanisti è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. Le recenti dichiarazioni di Damien Comolli, direttore generale della Juventus, hanno riacceso le speranze, seppur con la consueta cautela che contraddistingue le trattative di alto livello. “Vlahovic può andare via se arriva un’offerta adeguata, siamo d’accordo. Ma al momento non è arrivata”, ha affermato Comolli, lasciando intendere che la porta per una cessione del bomber serbo non è affatto chiusa.

Questa apertura, per quanto condizionata, ha immediatamente fatto tornare il Milan in prima fila tra le possibili destinazioni. Il club rossonero, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un attaccante di assoluto valore che possa garantire un cospicuo numero di gol e, soprattutto, un salto di qualità nel reparto offensivo. Vlahovic, con il suo fiuto del gol, la sua presenza fisica e la sua giovane età, rappresenterebbe un investimento ideale per il futuro del Milan.

Le indiscrezioni, riportate da Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, hanno inoltre svelato un interessante retroscena: il Fenerbahçe avrebbe presentato un’offerta di 30 milioni di euro per il cartellino del serbo. Un’offerta importante, ma che Vlahovic avrebbe rifiutato categoricamente. La sua volontà è chiara: vuole un top club, un palcoscenico che gli permetta di giocare la Champions League e di lottare per i massimi obiettivi. E in questo scenario, il Milan si profila come una grande opzione, se non la prima scelta, per il futuro dell’attaccante.

L’interesse del Milan per Vlahovic non è una novità. Già nelle scorse sessioni di mercato, il suo nome era stato accostato ai colori rossoneri. Tuttavia, la situazione economica e le strategie di mercato avevano sempre impedito un affondo decisivo. Ora, con le parole di Comolli e il netto rifiuto al Fenerbahçe, le condizioni sembrano essere più favorevoli. È chiaro che il Milan dovrà presentare un’offerta consistente e adeguata alle richieste della Juventus, che non intende svendere uno dei suoi elementi di spicco.

Il ruolo di Igli Tare in questa potenziale trattativa sarà fondamentale. La sua esperienza nel mercato, la sua capacità di negoziazione e i suoi rapporti con i principali agenti e direttori sportivi potrebbero fare la differenza. Tare, insieme ad Allegri, sta lavorando per costruire una squadra che possa competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, e l’arrivo di Vlahovic sarebbe un tassello prezioso in questo ambizioso progetto.

Certo, la concorrenza non mancherà. Diversi club europei seguono con attenzione la situazione di Vlahovic e potrebbero inserirsi nella trattativa. Tuttavia, la volontà del giocatore di approdare in un top club come il Milan, con la prospettiva di essere un protagonista assoluto e di giocare in un campionato di altissimo livello, potrebbe essere un fattore determinante.

In conclusione, il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere, ma le recenti dichiarazioni e i retroscena di mercato lo avvicinano sempre più al Milan. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, sperando che il lavoro instancabile di Igli Tare e la volontà del giocatore possano portare a un esito positivo questa entusiasmante trattativa di mercato. La corsa a Vlahovic è ufficialmente aperta, e il Milan sembra essere in pole position.