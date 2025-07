Calciomercato Milan, fattore Max Allegri nella trattativa per Vlahovic: i due si conoscono bene e… Ultimissime NOTIZIE

Il Milan sta seguendo con grande attenzione la situazione di Dušan Vlahović, un nome che si fa sempre più insistente nel calciomercato rossonero. L’attaccante serbo è ai ferri corti con la Juventus, e la rottura tra le parti sembra ormai insanabile, spingendo le due società a cercare una soluzione che possa accontentare tutti.

Le ipotesi sul tavolo per il futuro di Vlahović sono principalmente due. La prima riguarda una possibile risoluzione del contratto. Tuttavia, al momento, questa strada è complicata dalle elevate richieste economiche del giocatore e del suo entourage per la buonuscita, rendendo l’operazione difficile da attuare.

La seconda e più probabile opzione per il Milan è l’acquisizione del cartellino a un prezzo di saldo. Il contratto di Vlahović con la Juventus scade nel 2026, il che significa che tra un anno potrebbe liberarsi a parametro zero. Questa situazione di “scadenza ravvicinata”, unita alla frattura insanabile con il club bianconero, pone la Juventus in una posizione di debolezza negoziale, costringendola a considerare offerte inferiori al valore di mercato del giocatore pur di non perderlo a zero.

Un fattore che gioca a favore del Milan, e che potrebbe facilitare l’operazione, è l’ottimo rapporto tra Vlahović e Massimiliano Allegri. La stima reciproca tra il tecnico e l’attaccante potrebbe essere decisiva nel convincere il serbo a sposare il progetto rossonero. Il Milan monitora ogni sviluppo, pronto a cogliere l’occasione per portare a Milano un attaccante di caratura internazionale a condizioni vantaggiose.