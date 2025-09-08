Calciomercato Milan, retroscena Vlahovic! Massimiliano Allegri ha spinto fino all’ultimo per… Le ultimissime notizie

Tuttavia, Martorelli ha voluto sottolineare una particolare difficoltà incontrata dal Milan. Secondo la sua analisi, il club rossonero “ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava”. È evidente come l’allenatore, che ha puntato sulla sua esperienza e sul suo carisma per guidare la squadra, avesse in mente un profilo ben preciso per l’attacco, un profilo che non è riuscito a portare a casa.

Il desiderio del tecnico era uno e uno solo: Dusan Vlahovic. Martorelli ha confermato che Allegri “avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic”, un’operazione che avrebbe cambiato il volto dell’attacco milanista. Il centravanti serbo era considerato la punta di diamante ideale per il sistema di gioco di Allegri, un giocatore in grado di garantire un numero elevato di gol e di essere un punto di riferimento offensivo.

Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata a causa della ferma volontà della Juventus di trattenere il proprio attaccante. Con il mancato arrivo di Vlahovic, Massimiliano Allegri è stato costretto a “fare di necessità virtù”. Questo significa che il tecnico dovrà lavorare con la rosa a sua disposizione, valorizzando gli attaccanti già presenti in squadra e trovando nuove soluzioni tattiche per sopperire alla mancanza di un grande centravanti. La mancata acquisizione di Vlahovic rappresenta senza dubbio la più grande delusione del mercato rossonero.