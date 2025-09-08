Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, retroscena Vlahovic! Massimiliano Allegri ha spinto fino all'ultimo per...

HANNO DETTO

Adli Milan, Taibi sorprende sul centrocampista! L'ha detto veramente, parole chiare

HANNO DETTO

Gattuso alla RAI: «Stasera c'era da morire. Di buono solo la vittoria e la mentalità, siamo dei pazzi. Ecco cosa dobbiamo correggere col mio staff»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Ravezzani perplesso dalle mosse estive dei rossoneri: problema modulo, alcune scelte non convincono

HANNO DETTO

Bonucci a Sky: «Esordio emozionante, ecco qual è il mio ruolo ora. Contro Israele abbiamo questo obiettivo»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, retroscena Vlahovic! Massimiliano Allegri ha spinto fino all’ultimo per…

Milan news 24

Published

6 ore ago

on

By

vlahovic

Calciomercato Milan, retroscena Vlahovic! Massimiliano Allegri ha spinto fino all’ultimo per… Le ultimissime notizie

Tuttavia, Martorelli ha voluto sottolineare una particolare difficoltà incontrata dal Milan. Secondo la sua analisi, il club rossonero “ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava”. È evidente come l’allenatore, che ha puntato sulla sua esperienza e sul suo carisma per guidare la squadra, avesse in mente un profilo ben preciso per l’attacco, un profilo che non è riuscito a portare a casa.

Il desiderio del tecnico era uno e uno solo: Dusan Vlahovic. Martorelli ha confermato che Allegri “avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic”, un’operazione che avrebbe cambiato il volto dell’attacco milanista. Il centravanti serbo era considerato la punta di diamante ideale per il sistema di gioco di Allegri, un giocatore in grado di garantire un numero elevato di gol e di essere un punto di riferimento offensivo.

Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata a causa della ferma volontà della Juventus di trattenere il proprio attaccante. Con il mancato arrivo di Vlahovic, Massimiliano Allegri è stato costretto a “fare di necessità virtù”. Questo significa che il tecnico dovrà lavorare con la rosa a sua disposizione, valorizzando gli attaccanti già presenti in squadra e trovando nuove soluzioni tattiche per sopperire alla mancanza di un grande centravanti. La mancata acquisizione di Vlahovic rappresenta senza dubbio la più grande delusione del mercato rossonero.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.